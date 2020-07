Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La catastrophe a été évitée de peu pour Kylian Mbappé…

Publié le 24 juillet 2020 à 3h30 par T.M.

Du côté du PSG, on craint bien évidemment de voir Kylian Mbappé partir à l’avenir. Un scénario catastrophe qui aurait déjà pu arriver à l’été 2019.

Kylian Mbappé l’a annoncé, il sera bien au PSG la saison prochaine. Leonardo peut donc souffler dans ce dossier chaud, lui qui doit notamment faire face à la menace du Real Madrid. Ce n’est donc pas cet été que le Français quittera la club de la capitale, ce que les Parisiens souhaitent d’ailleurs repousser au plus tard possible. A Doha, on espérerait notamment pouvoir conserver Mbappé au moins jusqu’en 2022, année de la Coupe du Monde au Qatar. A voir maintenant quand le crack français fera ses valises, lui qui aurait déjà pu aller voir ailleurs l’été dernier suite à la terrible remontada vécue face à Manchester United en Ligue des Champions.

Mbappé a eu envie de partir !