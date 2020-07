Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Ajroudi attaque directement Eyraud !

Publié le 25 juillet 2020 à 12h45 par A.C.

Jacques-Henri Eyraud, actuel président de l’Olympique de Marseille a été pointé du doigt par l’entourage de Mohamed Ayachi Ajroudi.

Ça commence à se tendre ! Les agissements et les sorties publiques de Mourad Boudjellal ainsi que de Mohamed Ayachi Ajroudi, semblent avoir agacé Frank McCourt. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a en effet publié un communiqué assez virulent à l’encontre de Boudjellal et Ajroudi, ainsi que du projet de rachat qu’ils portent, les assignant en justice. L’homme d’affaires américain a d’ailleurs été plus que clair : l’OM n’est pas à vendre.

« Eyraud a peur de perdre son poste »