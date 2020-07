Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi se prend un énorme stop dans son projet XXL

Publié le 25 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que Frank McCourt a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas négocier avec lui, Mohamed Ayachi Ajroudi n’en démord pas et veut toujours racheter l’OM. Toutefois, son projet colossal vient de prendre un sacré coup…

Les rebondissements se multiplient dans le dossier du rachat de l’OM. Alors que le club phocéen avait annoncé qu’il allait entamé une action en justice contre Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, Frank McCourt a souhaité définitivement couper court à l’idée d’une vente. En effet, ce jeudi, dans un mail adressé à l’homme d’affaires franco-tunisien, l’avocat de l’Américain a été très clair : « Il m’apparaît nécessaire de vous faire part, de manière formelle et définitive, de la réponse de mon client : le club n’est pas à vendre ; Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients ; il les enjoint à cesser leur campagne de déstabilisation ». De quoi enterrer les derniers espoirs d’Ajroudi ?

« Je ne suis ni concerné, ni intéressé »