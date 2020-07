Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi fixe un rendez-vous à Frank McCourt !

Publié le 24 juillet 2020 à 14h15 par La rédaction

Mohamed Ayachi Ajroudi a répondu qu’il était « prêt » à payer le « demi-million que M. Eyraud réclame à titre de dommage-intérêts ».

Le dossier sur la possible vente de l’Olympique de Marseille fait encore parler. Depuis plusieurs semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, têtes du projet de rachat de l’OM à Frank McCourt, ne cessent de parler à la presse et de faire des déclarations, parfois, légèrement agressives. L’Américain est clair : il ne veut pas vendre le club marseillais. Il ne veut également pas négocier avec l’homme d’affaires franco-tunisien. Le clan Ajroudi avait d’ailleurs réagi aux choix de l’Américain. Récemment, l’OM a ouvert une procédure judiciaire contre le duo Boudjellal-Ajroudi, réclamant 500 000€ de dommages et intérêts. Le franco-tunisien y a vivement répondu…

« Nous sommes prêts à le payer sans procès »