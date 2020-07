Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud doit faire une croix sur cette grosse vente pour cet été !

Publié le 25 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Cherchant à faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’OM cet été, Jacques-Henri Eyraud pourrait toutefois devoir faire une croix sur une vente de Boubacar Kamara. Explications.

Pour le moment, aucun joueur de l’OM n’a fait ses valises, mais ça ne devrait pas tarder. Reste toutefois encore à connaitre les protégés d’André Villas-Boas qui permettront à Jacques-Henri Eyraud d’atteindre son objectif de récupérer 60M€ cet été. Alors que Maxime Lopez serait toujours plus proche de filer vers le FC Séville, d’autres vont l’imiter. Il a notamment été question d’un possible départ de Boubacar Kamara, qui est l’un des joueurs de l’OM les plus courtisés, mais aussi celui qui dispose d’une des plus grandes valeurs marchandes. Pour autant, un départ du défenseur central ne devrait pas intervenir.

Kamara veut jouer la Ligue des Champions avec l’OM !