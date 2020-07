Foot - Mercato

Foot : Toutes les infos mercato du 25 juillet

Publié le 25 juillet 2020 à 10h03 par La rédaction mis à jour le 25 juillet 2020 à 10h54

Tous les jours, le 10 Sport vous propose de retrouver dans cette section toutes les informations mercato de la journée et en direct.

Voici les informations mercato de la journée mises à jour en temps réel :



10:15 : EXCLU - LOSC : Manchester United se jette sur Gabriel !



10:00 : Real Madrid : Guardiola invité surprise pour cet indésirable de Zidane ?



09:45 : PSG : Entre Neymar et le Barça, ce n'est pas encore fini...



09:30 : Barcelone : Cette énorme opération qui se prépare pour Messi...



09:15 : OM : Des tensions avec Boudjellal ? La réponse du clan Ajroudi !



09:00 : Real Madrid : Zidane saurait à quoi s’en tenir pour son avenir !



08:45 : EXCLU - ASSE : La Ligue 1 craque pour Fofana



08:30 : Barcelone : Abidal aurait définitivement tranché pour Griezmann !



07:45 : PSG : Une menace en moins pour Leonardo avec James Rodriguez ?



07:30 : Barcelone : Un dossier à 400M€ bientôt bouclé par le Barça !



07:15 : OM : Cette recrue qui vit «un rêve» à l’OM !



07:00 : Real Madrid : Zidane aurait l’embarras du choix pour cet indésirable !



06:45 : PSG : Et c’est reparti pour Kylian Mbappé…



06:30 : Barcelone : Un pont d’or proposé à Lionel Messi ?



06:15 : PSG : Priorité de Leonardo, il jette un froid sur son avenir !



06:00 : OM : Une réunion au sommet pour un international africain ?



05:30 : Barcelone : Un grand danger se profile pour le Barça !



05:15 : PSG : Aréola y voit plus clair pour son avenir !



05:00 : OM : Ajroudi se prend un énorme stop dans son projet XXL



04:45 : Real Madrid : Eduardo Camavinga a déjà réglé son arrivée au Real Madrid !



04:30 : OM : Eyraud doit faire une croix sur cette grosse vente pour cet été !



04:15 : PSG : Encore une fois, ce joueur du Barça est envoyé au PSG...



04:00 : Barcelone : Le Barça se heurte à un mur dans un dossier à 100M€ !



03:45 : OM : Villas-Boas est prévenu pour cet international italien !



03:30 : PSG : Mauro Icardi libéré par un départ colossal ?



03:15 : OM : Les 200M€ du recrutement de McCourt font encore parler !



03:00 : PSG : Un joueur de Barcelone en approche pour 25M€ ?



02:45 : Real Madrid : Le PSG voulait un gros nom de Zidane !



02:30 : PSG : Grande nouvelle pour Al-Khelaïfi avec l’une de ses stars !



02:15 : OM : Boudjellal est déjà remis en cause par son propre clan !



02:00 : PSG : Les feux sont au vert dans ce dossier à 100M€ !



01:45 : OM : Pierre Ménès dézingue Mohamed Ayachi Ajroudi !



01:30 : Real Madrid : L'avenir de Gareth Bale d'ores et déjà acté ?



01:15 : PSG : Un nouveau concurrent de taille pour cette piste de Ligue 1 ?



01:00 : Barcelone : Le Barça aurait un plan précis pour son mercato !



00:45 : PSG : Une grosse opportunité pourrait se présenter dans le dossier Todibo !



00:30 : Real Madrid : Un crack de Serie A bien décidé à snober Zidane ?



00:15 : PSG : Sandro Tonali face à un choix cornélien pour son avenir ?



00:00 : Real Madrid : Zidane prépare un grand ménage en attaque !

