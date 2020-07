Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aurait définitivement tranché pour Griezmann !

Publié le 25 juillet 2020 à 8h30 par A.D. mis à jour le 25 juillet 2020 à 8h33

Alors que ses débuts au FC Barcelone seraient plus que compliqués, Antoine Griezmann serait, malgré tout, jugé intransférable par sa direction. Toutefois, le club catalan devrait écouter les potentielles offres et pourrait se laisser convaincre en cas de proposition satisfaisantes.

Un an après son transfert avorté, Antoine Griezmann s'est engagé en faveur du FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Toutefois, sa première saison au Barça est loin de se passer comme prévu. En effet, le champion du monde français a bien du mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs et peine à évoluer à son plus haut niveau. A tel point qu'Antoine Griezmann a perdu du crédit au fil de la saison, jusqu'à perdre son statut de titulaire à part entière. Et cette situation a totalement relancé son avenir.

Antoine Griezmann intransférable, mais....