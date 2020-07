Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour l'avenir d'Antoine Griezmann

Publié le 22 juillet 2020 à 20h00 par T.M.

Ces dernières semaines, l’avenir d’Antoine Griezmann au FC Barcelone a fait énormément parler. Toutefois, pour le Français, il n’y aurait aucun débat à ce sujet…

Pour Antoine Griezmann, la première saison au FC Barcelone est loin d’être un fleuve tranquille. Pas forcément désiré par le vestiaire blaugrana, qui attendait plutôt le retour de Neymar l’été dernier, le Français a eu énormément de mal à trouver sa place sur le terrain. Forcément, cela s’est ressenti sur les performances du champion du monde, qui ont été très loin du niveau qu’on a pu lui connaitre. Griezmann a ainsi déçu et après seulement un an au Barça, beaucoup l’imaginaient déjà partir, entrant notamment dans une opération avec le PSG ou l’Inter Milan pour Neymar et Lautaro Martinez. Il n’en sera finalement rien. Dernièrement, Josep Maria Bartomeu aurait rassuré le joueur de 29 ans, qui n’a de toute façon pas envie de partir.

Griezmann n’a qu’une idée en tête !