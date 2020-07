Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 22 juillet 2020 à 18h45 par La rédaction

Alors que Thiago Silva disputait ce mardi son dernier match au Parc des Princes devant les supporters du PSG, l’international brésilien en a rajouté une couche concernant son départ, assurant que son histoire à Paris restera gravée dans sa mémoire…

Le dossier Thiago Silva a fini par être bouclé. Pendant longtemps en négociations afin de prolonger son contrat au PSG, l’international brésilien va finalement quitter l'effectif de Thomas Tuchel à la fin de la saison, libre de tout engagement. Un départ gratuit qui ne ferait pas les affaires du club de la capitale, qui perd donc son capitaine et un nouveau défenseur central, après le départ de Tanguy Kouassi, également libre, direction le Bayern Munich. Et O Monstro en a rajouté une couche sur son départ…

« C’est une journée particulière, inoubliable »