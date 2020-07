Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’émotion de Thiago Silva avant son départ du PSG !

Publié le 21 juillet 2020 à 21h45 par T.M.

Ce mardi, face au Celtic Glasgow, Thiago Silva a disputé son dernier match au Parc des Princes devant les supporters du PSG. Après avoir reçu un émouvant hommage de ces derniers, le Brésilien a fait part de son émotion pour évoquer la fin de cette aventure.

Une page va se tourner au PSG ! Arrivé en 2012 dans la capitale, Thiago Silva quittera l’effectif de Thomas Tuchel après la Ligue des Champions, lui qui a prolongé de quelques mois pour terminer cette campagne européenne. En attendant, le Brésilien vit ses derniers instants en tant que joueur du PSG et ce mardi, à l’occasion de la rencontre du Celtic Glasgow, Thiago Silva a disputé son dernier match au Parc des Princes devant les supporters parisiens. Durant la rencontre, ils n’ont cessé de l’acclamer, avant de lui rendre un hommage encore plus appuyé après le coup de sifflet final. Emu, le capitaine parisien a livré ses sentiments alors que la fin de cette aventure approche…

« J’ai aussi grandi ici, pas seulement comme joueur, mais comme homme »