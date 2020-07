Foot - Barcelone

Barcelone : Pourquoi Antoine Griezmann est dans le coup au Barça

Publié le 19 juillet 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 19 juillet 2020 à 20h32

Pointé du doigt et critiqué en interne pour ses performances, Antoine Griezmann a affiché cette saison des statistiques similaires à celle de Neymar lors de son premier exercice au FC Barcelone. De quoi permettre au Français de rêver plus grand alors que son intégration au groupe serait de plus en plus conséquente.

Antoine Griezmann sur le départ. Ces derniers mois, le FC Barcelone aurait ouvert grand la porte au transfert de sa recrue estivale phare de l’été dernier. SPORT révélait même en mars dernier que trois options se présentaient à Antoine Griezmann lors du mercato : un transfert sec, un échange et dans le pire des cas, une continuité à Barcelone. Les semaines se sont succédées et le Français aurait été rassuré en interne du fait qu’il ne devrait pas bouger cet été. The Athletic assurait d’ailleurs début juillet que le FC Barcelone n’aurait certainement pas l’intention de céder son champion du monde tricolore pour qui un investissement de 120M€ a été effectué la saison passée. Son utilisation n’étant pas optimale depuis la reprise de la saison, la presse espagnole s’est imaginée un échange avec Neymar. Ce que le joueur refuserait de faire d’après Le Parisien. D’autant plus que sur cette saison, Griezmann a marché sur les traces de Neymar au FC Barcelone.

Un bilan similaire à celui du premier exercice de Neymar au Barça

Contre Villarreal, Antoine Griezmann a conclu une superbe combinaison avec Lionel Messi d’une louche bien sentie au-dessus du portier du club espagnol. Cette réalisation lui a permis de porter son bilan à 15 buts toutes compétitions confondues cette saison. Pas mal pour un joueur qui est sans cesse critiqué pour ses performances avec la formation blaugrana. The Daily Mail en a profité pour effectuer un parallèle avec Neymar. Lors de son premier exercice en Catalogne avec le FC Barcelone en 2013-2014, le Brésilien avait inscrit le même nombre de buts que le Français à la même position, puisque Griezmann a été la plupart du temps cantonné à son poste d’ailier gauche. Mais outre ses statistiques, Griezmann pourrait rapidement entretenir une relation similaire que celle que Neymar partageait avec ses deux compères d’attaque à l’époque de la MSN .

La confiance de Messi, de Suarez, et le numéro 7