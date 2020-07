Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue qui vit «un rêve» à l’OM !

Publié le 25 juillet 2020 à 7h15 par Th.B.

Arrivé à l’OM au début du mois de juillet en provenance du Havre, Pape Gueye a évoqué son intégration et le rêve qu’il est en train de vivre sous ses nouvelles couleurs phocéennes.

Pape Gueye (21 ans) n’a certes débarqué à l’OM qu’au début du mois de juillet. Néanmoins, comme L’Équipe l’a assuré récemment avant que certains joueurs marseillais confirment la tendance, le milieu de terrain formé au Havre fait l’unanimité au club et apporte déjà beaucoup à l’effectif phocéen. Le Français s’est d’ailleurs illustré dès son premier match sous ses nouvelles couleurs en inscrivant un but lors de la large victoire de l’OM face au FC Pinzgau (5-1). Lors d’un entretien accordé aux médias de l’Olympique de Marseille vendredi, Gueye s’est dit surprit de l’intensité des séances. « Après c’est vrai qu’en arrivant à l’Olympique de Marseille, il y a eu des changements, que ça soit l’organisation, les séances d’entrainement, l’intensité aux entrainements. Au début j’étais surpris par l’intensité, je savais que ce n’était pas pareil. S’entrainer avec des grands joueurs, des bons jeunes, je pense avoir fait le bon choix pour progresser ».

« C’est un rêve de jouer pour l’Olympique de Marseille et au Stade Vélodrome »