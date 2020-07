Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réunion au sommet pour un international africain ?

Publié le 25 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur de l’OM, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Jérémie Boga devrait rapidement s’entretenir avec la direction de Sassuolo pour faire un point sur l’avenir de l’international ivoirien.

Et si l’OM mettait la main sur un international ivoirien ayant vu le jour à Marseille ? Natif de la cité phocéen, Jérémie Boga intéresse particulièrement l’OM comme le10sport.com vous l'a révélé, André Villas-Boas souhaiterait mettre la main sur un attaquant étant capable d’évoluer sur les couloirs d’après L’Équipe . Cependant, la concurrence serait de mise pour le joueur de Sassuolo de 23 ans. Sous contrat avec l’équipe italienne jusqu’en juin 2022, Boga ne devrait pas spécialement recevoir de bon de sortie cet été de la part de sa direction, à moins qu’une offre égale ou supérieure à 35M€ ne soit formulée lors du mercato. Et Jérémie Boga devrait être très vite fixé sur son avenir.

Une ultime entrevue entre Boga et ses représentants