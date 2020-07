Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant se dégage pour Samuel Umtiti !

Publié le 24 juillet 2020 à 22h30 par A.D.

Alors qu'il ne fait plus l'unanimité au FC Barcelone, Samuel Umtiti devrait être poussé vers la sortie lors du mercato estival. La Lazio serait prête à profiter de la situation pour récupérer le défenseur français.

Depuis la fin de la Coupe du Monde, Samuel Umtiti est dans une mauvaise passe. Peu épargné par les pépins physiques, le défenseur de 26 ans peine à démontrer toute l'étendue de son talent au FC Barcelone. Ce qui pourrait couter sa tête lors du prochain mercato estival. Si, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Samuel Umtiti ne souhaite en aucun cas quitter le Barça cet été, sa direction ne verrait pas les choses de la même manière. D'après les dernières indiscrétions de Sport.es , le FC Barcelone aurait décidé de se séparer de Samuel Umtiti avant le début de la prochaine saison. Et il semblerait que le Français soit parti pour rejoindre la Serie A, où le Napoli, l'AS Rome, le Torino et la Lazio seraient prêts à lui tendre les bras. D'ailleurs, les Biancocelesti seraient déterminé à rafler la mise pour Samuel Umtiti.

La Lazio bien décidé à recruter Samuel Umtiti ?