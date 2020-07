Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tournure inattendue dans le dossier Bennacer ?

Publié le 24 juillet 2020 à 22h15 par Th.B.

Témoignant des intérêts insistants du PSG et de Manchester City pour Ismaël Bennacer, le Milan AC pourrait être incité à sceller l’avenir de son jeune milieu de terrain de 22 ans. Explications.

Transféré l’été dernier au Milan AC en provenance d’Empoli suite au sacre de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations, Ismaël Bennacer (22 ans) a explosé cette saison avec le club rossoneri. Ses performances dans l’entrejeu du club lombard étaient telles que le PSG a coché son nom dans sa short-list en marge du mercato estival. À Doha, on fait même de son recrutement une priorité, comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité le 19 juillet dernier. Disposant d’une clause libératoire fixée à 50M€, Bennacer pourrait quitter le club rossoneri si un club s’alignait sur ce montant. Malgré les intérêts du PSG et de Manchester City, Bennacer est toujours un joueur du Milan AC, et les Rossoneri ne voudraient pas que cela change.

Une prolongation pour Bennacer au Milan AC ?