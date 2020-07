Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique grandement pour Sergej Milinkovic-Savic…

Publié le 24 juillet 2020 à 19h30 par La rédaction mis à jour le 24 juillet 2020 à 19h35

Comme révélé par le10sport.com, Sergej Milinkovic-Savic figure sur la short-list de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG la saison prochaine. Cependant, entre les commandes de Doha et la volonté du joueur, ce dossier pourrait rapidement se compliquer…

Leonardo affiche de très grandes ambitions pour son mercato. Comme révélé par le10sport.com , le directeur sportif du PSG cherche à renforcer son milieu de terrain. Parmi les profils ciblés, on retrouve Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Ismaël Bennacer (AC Milan), et Sergej Milinkovic-Savic. Le milieu de terrain de la Lazio, dont la valeur est estimée à environ 100M€, est la priorité absolue de Leonardo au milieu de terrain. Cependant, ce dossier pourrait grandement se compliquer…

Le joueur ne voudrait pas partir à tout prix

Ainsi, comme il l'a confié dans une interview pour Sky Sports , l’international serbe ne souhaiterait pas forcément quitter la Lazio cet été. Assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Milinkovic-Savic voudrait disputer la C1 avec les Biancocelesti . « Mon objectif a toujours été de jouer la Ligue des Champions avec ce maillot. Et ce, depuis le premier jour. Maintenant, nous avons atteint cet objectif. Mon avenir ? Je suis bien ici. J'ai la tête ici, un contrat de plusieurs années ici donc... je suis là. Mon agent s'occupe du reste » a-t-il affirmé. Une tendance claire donc, qui fait également écho aux récentes informations compliquant une potentielle arrivée de l’international serbe à Paris…

Des divergences avec Doha