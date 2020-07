Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane saurait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 25 juillet 2020 à 9h00 par Th.B.

Un temps en difficulté au Real Madrid, Zinedine Zidane est parvenu à rafler le titre de Liga cette saison, ce qui lui aurait permis de conserver sa place pour le prochain exercice sur le banc merengue.

« Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. J’ai un contrat et je suis heureux et tranquille avec ce que j’ai. Mais je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir » . Voici le message que faisait récemment Zinedine Zidane en conférence de presse. De quoi jeter un froid concret sur son avenir en tant qu’entraîneur du Real Madrid, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022. D’autant plus que la porte de la Juventus lui serait toujours ouverte. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 19 avril dernier que la Vieille Dame savait qu’il y avait une opportunité à saisir dans ce dossier. Cependant, l’entraîneur français est parvenu à inverser la tendance en Liga grâce à un retour parfait à la compétition suite à la pause forcée à cause du Covid-19. Le Real Madrid a été sacré champion d’Espagne, une première depuis 2017. Et en l’état actuel des choses, Zidane ne devrait pas bouger de la Casa Blanca cet été.

Zidane ne bougerait pas à l’intersaison