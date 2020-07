Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un crack de Serie A bien décidé à snober Zidane ?

Publié le 25 juillet 2020 à 0h30 par La rédaction

Annoncé dans la course pour recruter Nicolo Zaniolo cet été, Zinedine Zidane pourrait être contraint de laisser tomber ce dossier, lui qui cherche toujours à renforcer le milieu de terrain et le secteur offensif du Real Madrid…

L’avenir de Nicolo Zaniolo est toujours flou. Revenu en forme d’une rupture des ligaments croisés, l’international italien de la Roma continue d’impressionner l’Europe tout entière. Avec 8 buts et 2 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues, le milieu offensif est annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens, comme Tottenham, la Juventus, l’Inter Milan ou encore le Real Madrid. Zinedine Zidane s’intéresserait beaucoup à lui, mais pourrait finalement être contraint de laisser cette piste de côté…

Zaniolo prêt à prolonger ?