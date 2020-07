Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare un grand ménage en attaque !

Publié le 25 juillet 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors que Luka Jovic est régulièrement annoncé sur le départ du Real Madrid, l’attaquant serbe pourrait ne pas être le seul buteur à quitter la Casa Blanca cet été. Zinedine Zidane préparerait en effet une grande révolution pour son attaque, et deux joueurs pourraient également quitter le navire…

Zinedine Zidane commencerait les grandes manœuvres sur le marché des transferts. Alors que l’avenir de Luka Jovic est de plus en plus incertain au Real Madrid, deux autres attaquants merengue seraient également sur la sellette. Avec la grosse concurrence au sein du club, et surtout un Karim Benzema indéboulonnable, les possibilités de temps de jeu sont minces à Madrid, et deux buteurs pourraient aller voir ailleurs…

Mariano Diaz et Borja Mayoral également sur le départ ?