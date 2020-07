Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à faire une fleur à Leonardo ?

Publié le 24 juillet 2020 à 23h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Milan Skriniar figurerait également dans celui de Manchester City. Souhaitant certes renforcer son secteur défensif, Pep Guardiola ne penserait cependant pas au roc de l’Inter.

Milan Skriniar (25 ans) fait partie de la nouvelle génération de grands défenseurs de demain. L’international slovaque dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec l’Inter. Thiago Silva ne devrait pas, à moins d’un énorme retournement de situation, figurer dans l’effectif du PSG la saison prochaine. Pour le remplacer, Leonardo aurait activé plusieurs pistes à ce poste, à l’instar de Dayot Upamecano, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité récemment ou encore celle menant à Milan Skriniar. Le défenseur de l’Inter aurait la cote sur le marché des transferts.

Manchester City finalement pas dans le coup pour Skriniar ?