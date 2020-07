Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait vite se faire doubler pour Todibo !

Publié le 24 juillet 2020 à 16h45 par B.C.

Alors que Leonardo surveille de près la situation de Jean-Clair Todibo au FC Barcelone, deux autres clubs seraient particulièrement intéressés par le défenseur français.

Thiago Silva l'a de nouveau confirmé ce jeudi en conférence de presse, il quittera le PSG dès la fin de cette saison si particulière, lorsque son contrat prendra fin. Leonardo va donc devoir recruter un nouveau défenseur durant le mercato estival, et comme vous l'a expliqué le 10 Sport , l'arrivée d'un Français serait vue d'un bon œil par le directeur sportif du PSG. Ainsi, selon nos informations, Leonardo a récemment pris la température auprès de l'agent de Jean-Clair Todibo, qui devrait quitter le FC Barcelone cet été. Le club culé cherche en effet à renflouer ses caisses et serait prêt à lâcher son joueur pour un montant avoisinant 25M€. Mais le PSG n'est pas seul dans ce dossier.

Rennes et Milan ne lâchent pas Todibo