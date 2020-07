Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n'est joué pour la succession de Thiago Silva...

Publié le 24 juillet 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Le PSG et Manchester City se disputeraient le recrutement de Kalidou Koulibaly. Toutefois, le défenseur sénégalais ne devrait pas faire ses valises cet été. Alors qu'il pourrait bientôt prolonger avec le Napoli, Kalidou Koulibaly serait favorable à une fin de carrière chez les Azzurri.

Arrivé au PSG à l'été 2012, Thiago Silva ne va plus faire long feu à Paris. Engagé jusqu'au 30 juin avec le club de la capitale, O Monstro a étendu son bail de deux mois pour pouvoir terminer la campagne européenne sous les couleurs rouge et bleu. Alors que Thiago Silva prendra le large à la fin du mois d'aout, Leonardo serait en quête d'un nouveau défenseur central pour Thomas Tuchel. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait plusieurs cibles en tête, et notamment Kalidou Koulibaly. Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier et devrait se frotter à Manchester City. D'ailleurs, Pep Guardiola serait déjà passé à l'action pour s'offrir l'international sénégalais. D'après les dernières indiscrétions de Tuttosport , le coach des Citizens aurait formulé une offre de près de 65M€ pour Kalidou Koulibaly. Une proposition qui serait insuffisante, puisque le Napoli réclamerait au moins 75M€. De son côté, Kalidou Koulibaly ne serait pas forcément ouvert à un départ.

«Ce serait bien de rester ici toute ma vie»

Comme il l'a confié ce vendredi, Kalidou Koulibaly n'est pas contre l'idée de finir sa carrière au Napoli. « Ce serait bien de rester ici toute ma vie, mais je ne veux tromper personne. Je suis dans le projet, et à l’issue de la saison, je parlerai avec la direction. Maintenant, je reste concentré sur le terrain à 100% » , a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Radio Kiss Kiss ce vendredi. Voilà une sortie qui ne fait ni les affaires de Leonardo, ni celles de Pep Guardiola. Et pour ne pas arranger les choses, Naples pourrait bientôt prendre les choses en main pour écarter définitivement le PSG et Manchester City.

Une prolongation au programme pour Kalidou Koulibaly ?