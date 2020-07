Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 24 juillet 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Kalidou Koulibaly jette un énorme froid sur son avenir à Naples en laissant clairement entendre qu’il pourrait changer d’air durant le mercato estival.

« C’est vrai que je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise et je respecterai cette décision jusqu’à la fin », confiait dernièrement Thiago Silva, confirmant donc qu’il ne porterait plus les couleurs du PSG la saison prochaine. Du coup, Leonardo se pencherait déjà sur la succession de son défenseur brésilien, et depuis plusieurs mois, un vif intérêt du directeur sportif du PSG a été évoqué pour Kalidou Koulibaly. Le roc défensif de Naples dispose d’ailleurs d’une très grosse cote sur le marché, puisque Liverpool, Manchester United et Manchester City sont également sur le coup. Et en attendant de voir qui pourrait rafler la mise, Koulibaly s’est prononcé sur son avenir…

« Je ne veux tromper personne »