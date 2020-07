Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette vente à 8M€ encore loin d'être bouclée par Eyraud ?

Publié le 24 juillet 2020 à 21h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du FC Séville pour la saison prochaine, Maxime Lopez était récemment annoncé tout proche du club andalou par la presse espagnole. Cependant, il pourrait y avoir un nouveau coup de froid dans ce dossier…

L’OM a besoin de vendre. Avec ses comptes dans le rouge, le club phocéen réfléchit actuellement à toutes les possibilités sur le marché des transferts, et la vente de Maxime Lopez reviendrait régulièrement sur le tapis. André Villas-Boas ne le jugerait pas indispensable au milieu de terrain, et Lopez aurait quelques pistes du côté de la Liga. Ces derniers jours, les médias espagnols faisaient état d’un rapprochement entre le FC Séville et l’OM pour le milieu de terrain phocéen, dont le prix est estimé entre 8 et 12M€. Cependant, le départ de Maxime Lopez serait encore loin d'être acté…

Pas de contact avec Séville ?

Ainsi, comme révélé par le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire sur son compte Twitter , aucun contact n’aurait récemment eu lieu entre l’OM et le FC Séville. Les contacts entre Andoni Zubizarreta, désormais ex-directeur sportif du club phocéen, et les Andalous dateraient d’il y a plus d’un an, et Lopez serait simplement suivi par Monchi pour la succession de Banega, mais l’intérêt sévillan n’irait pas plus loin. D’autres clubs de Liga seraient également intéressés, mais ce dossier pourrait encore traîner…