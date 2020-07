Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Macron, Tapie... Le projet XXL d'Ajroudi et Boudjellal vole en éclat !

Publié le 24 juillet 2020 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 24 juillet 2020 à 17h41

Depuis un mois, Mohamed Ayachi Ajroudi affirme vouloir racheter l'Olympique de Marseille afin d'en faire le club de la Méditerranée. Néanmoins, Frank McCourt a souhaité mettre fin à ce feuilleton cette semaine en expliquant qu'il refusait de négocier avec l'homme d'affaires franco-tunisien, qui semble aujourd'hui à court de ressources.

L'annonce avait fait l'effet d'une bombe il y a maintenant près d'un mois. Le 26 juin dernier, Mourad Boudjellal annonçait à la surprise générale être porteur d'un projet de rachat de l'Olympique de Marseille avec des fonds provenant du Moyen-Orient. De quoi faire rêver les supporters phocéens, qui assistent impuissants depuis huit années à l'hégémonie du PSG sur le territoire français. Très vite, un autre homme fait son apparition dans ce dossier, il s'agit de Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien qui dévoile sans hésitation ses ambitions pharaoniques pour l'OM. Il souhaite faire du champion d'Europe 1993 un club « méditerranéen » grâce à un budget important et fait part de ses rêves les plus fous, en affichant notamment son admiration pour Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. Mais rapidement, la réputation peu reluisante de l'homme de 68 ans inquiète les supporters de l'OM, tandis que la direction s'agace du battage médiatique provoqué par Ajroudi et Boudjellal. Ainsi, Frank McCourt fait savoir au bout de quelques jours via sa porte-parole qu'il n'envisage pas de vendre l'OM, tandis que Jacques-Henri Eyraud tient le même son de cloche. Pas de quoi inciter les deux candidats à la reprise de l'OM à changer de stratégie, mais les derniers faits de cette semaine ont peut-être mis fin à ce feuilleton.

McCourt, Eyraud, Macron... Ajroudi commence à agacer tout le monde

En effet, l'OM a décidé de sonner la fin de la récréation cette semaine après les nombreuses prises de paroles de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, qui n'ont pas hésité à pointer du doigt le bilan de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud à l'OM. Mardi, le club a annoncé dans un communiqué vouloir « faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation », tout en réaffirmant que le Bostonien n'était pas vendeur. « À aucun moment Monsieur McCourt n’a envisagé de céder sa participation dans Olympique de Marseille SASP à Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal. Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias, ni Monsieur McCourt ni quiconque appartenant au groupe McCourt et à l'OM n’a eu le moindre contact avec eux ou leurs conseils », était-il écrit. Et si cela ne suffisait pas, Frank McCourt a officiellement fait savoir jeudi via son avocat, Olivier de Vilmorin, qu'il refusait d'ouvrir les négociations le rachat de l'OM avec le Franco-Tunisien. « Le club n’est pas à vendre, Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients », a confié l'avocat dans un courrier que l' AFP a pu consulter. Une nouvelle sortie visant à faire stopper les rumeurs autour de l'avenir de l'OM, puisque Frank McCourt serait réellement en colère contre Mohamed Ayachi Ajroudi selon RMC , et il ne serait pas le seul puisque la radio française affirmait ce jeudi que ce conflit entre le clan Ajroudi d'un côté et le clan McCourt de l'autre commencerait également à agacer « au plus haut sommet de l'État français », où l'on estime l'action du Franco-Tunisien « trop cavalière et peu solide ». Ce qui n'est pas étonnant lorsque l'on sait qu'Emmanuel Macron suit de près la situation de l'OM, un club qu'il affectionne, et que Jacques-Henri Eyraud dispose d’une connexion privilégiée avec l’Élysée et le chef de l'État comme vous l'avait expliqué le 10 Sport.

Ajroudi tente un dernier coup avec Tapie... qui l'envoie dans les cordes