Mercato - OM : Le clan Ajroudi égratigne indirectement Boudjellal !

Publié le 24 juillet 2020 à 17h15 par A.D.

Comme son clan et Mourad Boudjellal l'ont clairement annoncé, Mohamed Ayachi Ajroudi souhaite à tout prix racheter l'OM à Frank McCourt. Interrogé sur l'énorme vague médiatique suscitée, Marc Deschenaux, principal juriste de l'homme d'affaire franco-tunisien, a reconnu que la stratégie adoptée n'était pas la bonne.

Cette information a fait l'effet d'une bombe : Mohamed Ayachi Ajroudi souhaite racheter l'OM. Comme l'a confirmé Mourad Boudjellal a plusieurs reprises, l'homme d'affaire franco-tunisien compte sur lui pour prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud s'il parvient à convaincre Frank McCourt de lui céder le club marseillais. Alors que ce dossier a pris une énorme ampleur médiatique, Marc Deschenaux, principal juriste de Mohamed Ayachi Ajroudi s'en est pris à Mourad Boudjellal sans le nommer.

«Je pense que les propos et la médiatisation de cette affaire étaient une erreur»