Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un chassé-croisé de trois anciens de Ligue 1 organisé par Zidane ?

Publié le 24 juillet 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Comme Florentino Perez l’a annoncé dernièrement, le Real Madrid ne prévoit pas de grands investissements sur le marché des transferts cet été en raison de l'impact de la COVID-19 sur l'économie du football européen. Cependant, le club madrilène pourrait malgré tout procéder à quelques retouches dans son effectif, et cela pourrait conduire à un chassé-croisé entre trois joueurs passés par la Ligue 1.

Le Real Madrid n’a pas été flamboyant en 2019/2020, mais cela lui a malgré tout suffit pour s’imposer dans la course au titre de champion d’Espagne face au FC Barcelone et ainsi remporter son premier trophée en Liga depuis 2017. Face aux lacunes de son effectif, Zinedine Zidane a fait le choix d’adopter une approche pragmatique avec une défense solide et secteur offensif dont le leader fut sans contestation possible Karim Benzema. Seulement voilà, si cette méthode a porté ses fruits, les observateurs attendent davantage de spectacle de la part de la Casa Blanca , et cela aurait pu se régler par le biais du marché des transferts cet été. Cependant, le passage de la pandémie de COVID-19 en a décidé en installant un climat de récession sur la fenêtre estivale des transferts à venir, chose qui a conduit le Real Madrid à prendre la décision de ne pas réaliser d’investissements colossaux sur le marché cet été, comme l’a expliqué Florentino Perez dernièrement à l’antenne de la radio Onda Cero . Pour autant, le club de la capitale espagnole ne souhaiterait pas être inactif cet été et aurait pour grande priorité de vendre certains de ses éléments indésirables. Et parmi ceux-ci figurent un joueur que les supporters de l’OL connaissent bien : Mariano Diaz.

Mariano Diaz vers le FC Séville…

Joueur de l’Olympique Lyonnais en 2017/2018, le Dominicain a fait le choix de retourner au Real Madrid en août 2018, convaincu qu’il pouvait s’imposer au sein de son club formateur. Mais malheureusement pour lui, rien ne s’est passé comme il l’espérait. Mariano Diaz sort maintenant de deux saisons très délicates au cours desquelles son temps de jeu fut famélique. En 2019/2020, l’attaquant de 26 ans n’a ainsi pris part qu’à 5 rencontres de Liga avec un temps de jeu cumulé de seulement 40 minutes, avec au compteur une seule réalisation inscrite face au FC Barcelone le 1er mars dernier (victoire 2-0 des Madrilènes). Un bilan bien trop maigre pour celui en qui Zinedine Zidane n’a pas confiance, ce qui devrait donc le conduire vers un départ d’après les informations publiées par Mundo Deportivo . Considéré comme un élément indésirable, Mariano Diaz devrait être invité à s’en aller cet été malgré son contrat courant jusqu’au 30 juin 2023. Le buteur serait notamment dans le viseur du FC Séville d’après le quotidien espagnol, une écurie qu’il aurait déjà pu rejoindre par le passé et où il retrouverait Julen Lopetegui, l’entraîneur qui l’a fait venir au Real Madrid en 2018.

… pour avoir une ouverture avec Lucas Ocampos ou Diego Carlos ?