Mercato - Real Madrid : Les dés seraient déjà jetés pour Jadon Sancho !

24 juillet 2020

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zinedine Zidane veut miser sur Jadon Sancho lors du prochain mercato estival. Toutefois, la pépite du Borussia Dortmund se dirigerait plutôt vers Manchester United. Le club de la Ruhr serait prêt à vendre Jadon Sancho aux Red Devils au «juste prix».

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Jadon Sancho serait de plus en plus incertain. En fin de contrat en juin 2022, la pépite du Borussia Dortmund pourrait changer de club lors du mercato estival. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé, Zinedine Zidane songe à recruter Jadon Sancho cet été. Désireux de rajeunir son effectif, le coach du Real Madrid souhaite pouvoir compter sur Eduardo Camavinga, Kai Havertz et Jadon Sancho la saison prochaine. Toutefois, Manchester United serait en train de lui couper l'herbe sous le pied.

D'après les indiscrétions de The Independent , le Borussia Dortmund serait prêt à laisser filer Jadon Sancho à Manchester United à condition qu'Ole Gunnar Solskjaer paie le «juste prix» . A en croire le média britannique, toutes les parties seraient convaincus qu'un accord est possible. Toutefois, le transaction pourrait ne s'achever que lors du dernier jour de la fenêtre de transferts estivale. En effet, Manchester United n'est pas encore assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions. Troisième en Premier League, les Red Devils pourraient ne pas valider leur ticket pour la C1 s'ils retombent à la cinquième place à l'issue de la dernière journée ou s'ils ne remportent pas la Ligue Europa. Comme l'a expliqué The Independent , l'accord aurait déjà été conclu si les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer était assuré de jouer la prochaine Ligue des Champions. Malgré tout, en cas de faux pas, le coach mancunien croirait toujours en ses chances de récupérer Jadon Sancho. Même si le budget du club pourrait être sérieusement impacté dans ces conditions et que les termes de l'accord pourraient être modifiés.

