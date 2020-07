Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria au coeur d’un deal XXL… avec le FC Barcelone ?

Publié le 24 juillet 2020 à 15h15 par H.G.

Alors qu’il a dernièrement été annoncé qu’Angel Di Maria serait disposé à quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone et Lionel Messi, cette situation pourrait mener à un échange de joueurs entre les deux écuries.

Les relations entre le FC Barcelone et le PSG ne sont pas au beau fixe ces dernières années. Il faut dire qu’entre le feuilleton Marco Verratti en 2017 et surtout le dossier Neymar qui n’a de cesse d’agiter les rubriques mercato depuis son départ à Paris en 2017, tout est réuni pour que les rapports entre les deux écuries soient délicats. Pour autant, cela n’empêcherait pas le Barça de continuer à lorgner sur des joueurs du club de la capitale. En effet, après avoir compris qu’il ne pourrait pas faire revenir Neymar cet été, le FC Barcelone aurait coché le nom d’Angel Di Maria d’après les informations publiées par OK Diario cette semaine. Plus encore, à en croire ce même média, il se pourrait que l’Argentin, qui arrivera au terme de son contrat en juin 2021 au PSG, ne soit pas opposé à cette possibilité dans la mesure où il se verrait bien évoluer aux côtés de Lionel Messi.

Paris souhaiterait accueillir Ousmane Dembélé, le Barça aimerait envoyer Ivan Rakitic au PSG !