Mercato - PSG : Leonardo aurait tenté un coup colossal au Real Madrid !

Publié le 24 juillet 2020 à 14h45 par La rédaction

Récemment prolongé par le Real Madrid, Casemiro aurait avant cela refusé une offre colossale du PSG qui lui offrait un salaire de 12M€ par an.

Au fil des saisons, il est devenu l’un des cadres du Real Madrid. L’importance de Casemiro au milieu de terrain défensif ne fait plus aucun débat au sein du club merengue. Avec 239 matchs à son actif sous les couleurs du Real Madrid, le Brésilien a su s’imposer comme un des éléments incontournables de l’équipe de Zinedine Zidane. Et Casemiro sera en fin de contrat en juin 2021 avec les derniers champions d’Espagne même si des rumeurs estiment qu’il aurait eu une offre de prolongation de deux saisons et que le club n'aurait pas officialisé la nouvelle. Avant cela, il aurait été approché par un cador européen…

Casemiro a refusé une offre du PSG