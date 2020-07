Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Koulibaly livre ses vérités sur le transfert XXL d'Osimhen !

24 juillet 2020

Le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly a conseillé Victor Osimhen sur son transfert au Napoli.

C’est un des dossiers brûlants du moment sur le marché : Victor Osimhen est tout proche de quitter le LOSC pour rejoindre l’Italie et plus précisément Naples. Comme révélé par le10sport en exclusivité, un accord à hauteur de 80M€ a été trouvé entre les deux clubs et les Napolitains sont confiants dans le dossier. Selon un proche de l’attaquant nigérian, le transfert serait bouclé, mais rien n’a été officialisé à ce jour. Mais Victor Osimhen aurait eu des échanges avec un de ses possibles futurs coéquipiers…

Koulibaly a discuté avec Osimhen