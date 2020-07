Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi prépare-t-il vraiment son départ du Barça ?

Publié le 24 juillet 2020 à 20h30 par B.C.

Alors que l'avenir de Lionel Messi n'a jamais été aussi incertain, la presse italienne a révélé que le père de l'international argentin venait d'acquérir un appartement à Milan. De quoi alimenter les rumeurs concernant une possible arrivée à l'Inter, mais faut-il réellement y croire ?

Véritable légende du FC Barcelone, Lionel Messi semblait doucement se diriger vers une fin de carrière au sein du club culé, mais l'international argentin pourrait finalement surprendre tout le monde en claquant la porte. D'après les récentes informations de la Cadena Ser , La Pulga songerait sérieusement à quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison 2020-2021, lorsque son contrat prendra fin. En effet, l'attaquant de 33 ans serait agacé de la situation compliquée au sein de l'entité catalane et en aurait assez d'être désigné comme l'un des principaux responsables des maux du Barça. Un malaise qu'avait tenté de minimiser le président Josep Maria Bartomeu il y a quelques jours.

Bartomeu reste confiant malgré tout

« Avec Messi, nous parlons, nous avons parlé et nous parlerons. Il est le meilleur joueur de l'histoire du football, il a encore des années devant lui et il est en pleine forme. Je ne doute pas sur le fait qu'il continuera au Barça, son avenir est ici, dans le football et après le football », expliquait récemment le président du FC Barcelone au micro de TV3 . Pourtant, plusieurs clubs surveilleraient la situation du sextuple Ballon d'Or en Catalogne, à l'image de l'Inter Milan, de Manchester United et même du PSG selon le journaliste Juan Pablo Varsky. Mais c'est finalement la piste italienne qui serait la plus sérieuse.

En Italie, on relance la piste Inter pour Messi, mais...