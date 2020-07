Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Denis Bouanga fait une grande annonce pour son avenir !

Publié le 24 juillet 2020 à 20h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs, l’avenir de Denis Bouanga est plus qu’incertain. Le principal intéressé a toutefois tenu à faire passer un message fort concernant son futur.

Meilleur joueur de l’ASSE cette saison, Denis Bouanga est l’une des rares satisfactions stéphanoises. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, le Gabonais a attiré de nombreux clubs grâce à ses performances. Comme révélé en exclusivité par le 10 Sport, le joueur est ciblé par Everton mais aussi par Lille, Rennes ou encore Nice. Toutefois, le président du directoire de l’ASSE, Roland Romeyer, a été formel sur l’avenir de son protégé : « Plus question de vendre nos meilleurs jeunes. Comme avant le 30 juin, avec tout ce que nous avons mis en place au niveau de la trésorerie, on n’y est pas obligés. Je n’ai reçu aucune offre officielle pour Wesley Fofana. Pareil pour Bouanga. Leur vente n’est pas du tout envisageable. » Un version partagée par Denis Bouanga dans des propos accordés au Progès …

« Je me suis bien ici »