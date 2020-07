Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre à 22M€ révélée dans le dossier Boga !

Publié le 24 juillet 2020 à 0h45 par La rédaction

Sur les tablettes de l’OM, Jérémie Boga aurait vu un de ses courtisans passer la seconde en vue de de le recruter cet été.

André Villas-Boas l’a récemment déclaré, il attend encore d’autres renforts. Après les arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund, l’OM multiplierait les pistes pour renforcer son animation offensive. Parmi elles, la piste menant à Jérémie Boga est étudiée comme annoncé en exclusivité par Le 10 sport. Auteur de 11 buts cette saison, le joueur de Sassuolo intéresserait également de nombreux clubs italiens dont la Juventus et Naples. Le club entraîné par Gennaro Gattuso serait d'ailleurs le plus intéressé et aurait même décidé de passer la seconde pour s’offrir l'international ivoirien.

Naples a proposé 22M€ !