Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un club a ciblé deux joueurs de Zidane pour cet été !

Publié le 24 juillet 2020 à 0h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid compte se séparer de plusieurs joueurs cet été, Grenade souhaiterait s'attacher les services de Takefusa Kubo et Mariano Diaz.

Entre transferts et prêts, Zinedine Zidane espère remanier son effectif durant le mercato estival. Après Achraf Hakimi, d'autres joueurs du Real Madrid pourraient plier bagage dans les prochaines semaines, cela serait en tout cas la volonté de Zinedine Zidane, qui ne compte plus sur Jesus Vallejo, Sergio Reguilon, Gareth Bale, James Rodriguez ou encore Mariano Diaz. De leur côté, Takefusa Kubo, Brahim Diaz et Reinier Jesus pourraient être prêtés afin de leur permettre de grappiller du temps de jeu dans une autre équipe. De quoi donner des idées à une écurie de Liga.

Grenade vise deux joueurs de Zidane