Mercato - Real Madrid : Un destin à la Hakimi pour ce crack de Zidane ?

Publié le 24 juillet 2020 à 0h30 par La rédaction

À la recherche d’un club pour un prêt d’une saison, Reinier Jesus aurait vu un cador européen se porter candidat pour l'accueillir la saison.

Acheté plus de 30M€ au cours du mercato hivernal, Reinier Jesus est l’une des grosses pépites du Real Madrid. Promis à un bel avenir, le Brésilien devrait toutefois être prêté par Zinedine Zidane afin d’accumuler du temps de jeu et obtenir de l’expérience. Le jeune ailier ferait ainsi partie du projet massif de dégraissage du club merengue où de nombreuses pépites madrilènes devraient être prêtées comme Takefusa Kubo, Brahim Diaz et donc Reinier Jesus. Alertés par la disponibilité du crack auriverde, de nombreux clubs se seraient déclarés comme candidat afin d’accueillir la pépite du Real Madrid pendant une saison. Ainsi, le Bayern Leverkusen ou le Real Valladolid seraient sur le coup et désormais le Borussia Dortmund serait aussi rentré dans la danse…

Dortmund le voudrait

En effet, selon les informations d’AS, le Borussia Dortmund serait intéressé par Reinier Jesus pour un prêt d’une saison. Les bonnes relations entre les deux clubs pourraient même rapidement accélérer un accord et permettre de réaliser le même scénario qu'avec Achraf Hakimi il y a deux ans. Reste à voir si le Borussia Dortmund va réussir à remporter la mise finale sachant que le Real Valladolid et le Bayer Leverkusen ne lâcheront pas l’affaire facilement.