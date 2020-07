Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal XXL en préparation entre Pep Guardiola et le Barça ?

Publié le 23 juillet 2020 à 20h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis de longues semaines, Nelson Semedo serait bien en passe de quitter le FC Barcelone. Et un échange colossal pourrait être mis en place avec le Manchester City de Pep Guardiola…

L’avenir de Nelson Semedo pourrait s’écrire loin du FC Barcelone la saison prochaine. Pendant longtemps associé à l’Inter Milan dans le dossier Lautaro Martinez, puis à la Juventus dans un potentiel échange avec Miralem Pjanic, Nelson Semedo ne serait plus en odeur de sainteté à Barcelone, et serait plus proche que jamais d’un départ de la Catalogne. Et il pourrait bien se trouver au cœur d’un deal XXL avec un certain Pep Guardiola et ainsi poser ses valises à Manchester City d'ici quelques semaines...

Un échange Semedo-Cancelo envisagé ?

Ainsi, comme révélé par Sport , un échange entre Nelson Semedo et Joao Cancelo serait évoqué. En effet, l’international portugais du Barça plairait beaucoup à Pep Guardiola, qui le verrait bien s’imposer du côté de la Premier League, là où Cancelo a échoué avec Manchester City. Depuis plusieurs mois, l’avenir de Semedo est annoncé comme potentiellement lié à celui de l’ancien latéral de Valence, qui disposerait toujours d’une très grosse cote en Espagne, où son passage chez les Murceliagos a marqué les esprits. Jorge Mendes, qui gère les intérêts de Cancelo et Semedo, pourrait bien influencer les négociations, puisque ce dernier verrait d’un bon œil un échange entre ses deux clients, qui ne sont pas dans une bonne situation dans leur club. D'ailleurs, un autre membre de l’effectif des Citizens pourrait bien faire aussi partie de l’échange…

Eric Garcia inclus dans l’échange ?