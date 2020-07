Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les feux sont au vert dans ce dossier à 100M€ !

Publié le 25 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG serait en quête d’un nouveau défenseur avec le départ programmé de Thiago Silva, Kalidou Koulibaly pourrait bien être une option sérieuse puisque ce dernier a jeté un froid sur son avenir à Naples.

Interrogé mardi dernier au micro de beINSPORTS , Thiago Silva avait confirmé qu’il quitterait le PSG à l’issue de son contrat en septembre prochain : « C’est vrai que je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise et je respecterai cette décision jusqu’à la fin », avait alors confié l’international brésilien. Du coup, Leonardo serait en quête d’un nouveau renfort défensif de tout premier choix pour cet été, et d’ailleurs, l’option Kalidou Koulibaly ne cesse d’être évoquée avec insistance pour le PSG. Et ce dernier a ouvert la porte…

Koulibaly semble préparer son départ