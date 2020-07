Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La voie se dégagerait pour Zidane dans un dossier à 132M€ !

Publié le 24 juillet 2020 à 23h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 8 juin dernier, Zinedine Zidane a des vues sur Jadon Sancho et souhaite le recruter au Real Madrid. Et l’entraîneur merengue recevrait deux bonnes nouvelles ce vendredi.

Jadon Sancho (20 ans). Avec le Borussia Dortmund, l’ailier anglais s’est bâti une véritable réputation ces deux dernières années. Disposant désormais du statut d’international, Sancho dispose également d’une belle cote sur le marché des transferts et le Real Madrid suit avec attention l’évolution de sa situation au BvB . C’est du moins l’information que le10sport.com vous communiquait en exclusivité le 8 juin dernier. Manchester United était jusqu’ici le grand concurrent de Zinedine Zidane dans cette opération. Les négociations s’éternisant et le dossier se compliquant de jour en jour, les Red Devils pourraient bien aller voir ailleurs.

Le dossier Sancho se complique, Manchester United discute avec Coman !