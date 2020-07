Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane peut encore espérer pour Bale !

Publié le 24 juillet 2020 à 23h00 par Th.B.

Gareth Bale ne prendrait en considération un départ du Real Madrid si et seulement si, un autre club lui proposait un salaire similaire qu’au sien à la Casa Blanca.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Gareth Bale. Depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid en mars 2019, Gareth Bale dispose d’un temps de jeu très réduit et ne peut prouver sa valeur que lorsque les joueurs qui évoluent à son poste sont indisponibles, en atteste le début de saison au cours duquel Gareth Bale avait même été titularisé au Parc des princes face au PSG (0-3). Néanmoins, sa faible utilisation va-t-elle l’inciter à aller voir ailleurs ? Pas vraiment si l’on en croit les propos de son agent Jonathan Barnett dernièrement. « Gareth va bien. Il a encore deux ans de contrat. Il aime vivre à Madrid et il ne va nulle part. Il est toujours aussi bon que n’importe quel joueur du Real Madrid. Bien sûr, il y a eu des intérêts, mais il y a peu de clubs dans le monde qui peuvent se l’offrir. C’est dommage qu’il ne soit pas dans l’équipe du Real Madrid actuellement, mais il ne va pas partir ». Et maintenant ? L’ailier du Real Madrid semble avoir les idées claires pour la suite de sa carrière.

Bale déterminé à rester au Real Madrid, à moins que…