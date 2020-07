Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça aurait toujours une carte à jouer pour Neymar !

Publié le 25 juillet 2020 à 21h45 par A.D.

Malgré la situation économique actuelle, Neymar espérerait toujours voir le FC Barcelone se jeter sur lui. Le club catalan n'aurait qu'une seule chance de pouvoir rapatrier la star brésilienne, mais tout reposerait sur le PSG.

Lors du dernier mercato estival, Neymar était déterminé à quitter le PSG pour retrouver le FC Barcelone. Toutefois, son souhait n'a pas été exaucé et la star brésilienne défend toujours les couleurs parisiennes. Alors qu'il a débuté sa troisième saison avec le PSG, Neymar n'a jamais été aussi heureux à Paris qu'en ce moment. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Neymar se sent de mieux en mieux au sein du club de la capitale et pourrait envisager d'y rester une saison de plus. Malgré tout, selon les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo , le numéro 10 du PSG aurait toujours dans un coin de sa tête le désir d'être rapatrié à Barcelone. Ainsi, il attendrait un signe du club catalan, mais ce dernier pourrait être trop court financièrement pour boucler ce dossier XXL. A moins que...

Le transfert de Neymar dépendrait de Leonardo