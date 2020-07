Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite du Barça bientôt en Ligue 1 ?

Publié le 25 juillet 2020 à 21h30 par La rédaction

De retour de prêt, Matheus Fernandes pourrait déjà quitter le FC Barcelone. Plusieurs clubs s’intéresseraient à la pépite brésilienne, dont un cador de la Ligue 1.

Dans les derniers instants du mercato hivernal 2020, le FC Barcelone s’est attaché les services de Matheus Fernandes. Le club catalan a alors déboursé 7M€ pour s’offrir la jeune pépite brésilienne. Toute juste arrivé, l’ancien joueur de Palmeiras s’engage au Real Valladolid dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Bien qu’il n’ait pas eu beaucoup de temps de jeu, Matheus Fernandes intéresserait plusieurs clubs !

L'AS Monaco sur le coup !