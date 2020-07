Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi prêt à suivre les traces de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 25 juillet 2020 à 14h30 par La rédaction

Entre la victoire finale du Real Madrid dans le championnat espagnol, la continuité de Quique Setién, les nombreuses critiques en vue des prochaines élections présidentielles mais aussi la situation de Lionel Messi, le FC Barcelone traverse une période très difficile. De plus en plus incertain, l’avenir de La Pulga ne devrait pas être réglé de sitôt.

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2021, Lionel Messi aurait vu la direction l’approcher à de nombreuses reprises ces derniers mois, pour tenter de prolonger son contrat. De nombreux médias s’accordaient alors à dire que tous les feux semblaient être au vert. La donne a totalement changé le 3 juillet dernier où une information de la Cadena Ser a fait l’effet d’une véritable bombe ! Agacé par la situation compliquée du FC Barcelone et régulièrement pointé du doigt, Lionel Messi aurait décidé de mettre fin aux discussions pour quitter le Barça et prendre ainsi sa retraite à la fin de son contrat. Pourtant, depuis quelques jours la presse italienne s’est emparée du dossier, en évoquant une possible arrivée de Lionel Messi en Serie A, pour retrouver Cristiano Ronaldo.

Messi, la nouvelle obsession de l'Inter

Lionel Messi serait devenu la nouvelle obsession de l’Inter d'après Rai Sport . La chaîne de télévision italienne a effectivement révélé que Jorge Messi, père de Lionel Messi, aurait acheté un nouvel appartement à Milan et aurait l’intention d’y déménager. Vrai ou Faux ? Selon les information de La Gazzetta dello Sport , le déménagement du père au sextuple Ballon d’O r aurait uniquement dans un but fiscal. Antonio Conte ne devrait pas perdre espoir pour autant, puisque la direction de l’Inter pourrait avoir la force de frappe nécessaire pour offrir un contrat en or à Lionel Messi. Toujours d’après La Gazzetta dello Sport , le géant chinois propriétaire du club italien, Suning Holdings Group, pourrait assumer le lourd salaire annuel de 50M€ de Lionel Messi s’il décidait d’investir rapidement. Les dirigeants du club milanais auraient fait savoir aux investisseurs chinois qu’au vu du transfert concluant de Cristiano Ronaldo à la Juventus, surtout sous le point de vue marketing, cette opération ne pouvait qu’être payante !

Un dossier bien compliqué !