Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un pont d’or proposé à Lionel Messi ?

Publié le 25 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait perdre Lionel Messi à l’issue de son contrat, à savoir en juin 2021, et l’Inter serait prêt à lui offrir un contrat en or d’après la presse transalpine.

Lionel Messi, partira, ne partira pas ? La presse ibérique a lâché une bombe début juillet en faisant état d’une volonté du capitaine du FC Barcelone de claquer la porte en juin 2021, date de l’expiration de son contrat avec son club de toujours. La cause ? La Pulga serait fatiguée des problèmes du Barça en interne et du fait que toutes les décisions exécutives lui soient attribuées. Le président Josep Maria Bartomeu n’a pas peur pour autant et a depuis assuré que Lionel Messi allait finir sa carrière là où il l’a commencé : au Camp Nou. Néanmoins, un courtisan de l’Argentin ne perdrait pas espoir.

L’Inter prête à faire des folies pour Messi ?