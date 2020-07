Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Ajroudi lance un nouvel appel du pied à Tapie !

Publié le 25 juillet 2020 à 13h15 par La rédaction

L'entourage de Mohamed Ayachi Ajroudi a une nouvelle fois évoqué le nom de Bernard Tapie, ancien président de l'Olympique de Marseille

Ces dernières semaines, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi bousculent totalement l’actualité de l’Olympique de Marseille. Pour cause, les deux hommes sont au cœur d’un projet de rachat du club phocéen. Et pour réaliser ce projet colossal, l’homme d’affaires franco-tunisien souhaite faire appel à Bernard Tapie. Mais ce dernier ne semble pas du tout vouloir en faire partie. « La réponse est claire, je ne suis ni concerné, ni intéressé, ni même en état pour être en quoi que ce soit mêlé aux projets actuels ou futurs relatifs à l’OM. (...) Je souhaite que tout ce vacarme sur ce sujet s’arrête. » a récemment lancé l’ancien président emblématique de l’OM. Le dossier est-il clos ? Pas vraiment...

« Ils ont eu un rendez-vous ensemble. »