Mercato - OM : Des tensions avec Boudjellal ? La réponse du clan Ajroudi !

Publié le 25 juillet 2020 à 9h15 par A.C.

L’entourage de Mohamed Ayachi Ajroud a apporté des nouvelles précisions au sujet de la volonté de l’homme d’affaires franco-tunisien de racheter l’Olympique de Marseille.

C’est un dossier épineux, qui tient tout le monde en haleine. Depuis que Mourad Boudjellal a dévoilé son rôle dans un possible rachat de l’Olympique de Marseille, tout s’est emballé. Mais, peu à peu, un autre personnage a attiré les regards : Mohamed Ayachi Ajroudi, qui a un rôle central dans ce projet de rachat de l’OM. Récemment, ce dossier a pris une nouvelle tournure avec l’assignation en justice d’Ajroudi et Boudjellal par Frank McCourt... mais surtout avec des premières tensions entre les deux hommes.

Le clan Ajroudi énigmatique pour Boudjellal