Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : 200M€, recrutement… Le clan Ajroudi tacle le projet McCourt !

Publié le 24 juillet 2020 à 18h15 par G.d.S.S.

Alors que l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi ambitionne de racheter l’OM à Frank McCourt, son juriste n’a pas manqué de rappeler les investissements très décevants du club phocéen ces dernières années.

Si l’OM version Frank McCourt a réussi à atteindre la finale de l’Europa League au terme de la saison 2017-2018, il a surtout été très régulièrement pointé du doigt pour certains de ses recrutements comme Kostas Mitroglou, Grégory Sertic, Nemanja Radonjic ou encore Kevin Strootman. D’ailleurs, en l’espace de deux ans, McCourt avait déjà dépensé pas moins de 200M€ sur le marché des transferts. Un bilan que ne manque pas de souligner le juriste de Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat au rachat de l’OM, dans un entretien accordé à Foot Mercato .

« Il a brûlé 200M€ pour les achats de joueurs »