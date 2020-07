Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre dans le projet de Boudjellal et Ajroudi !

Publié le 24 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le grand projet de rachat de l’OM initié par Mohamed Ayachi Ajroudi ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, son collaborateur Mourad Boudjellal a finalement indiqué jeudi qu’il serait prêt à se retirer…

Si le mercato estival bat son plein et notamment à l’OM qui a déjà bouclé trois renforts officiels (Alvaro Gonzalez, Pape Gueye et Leonardo Balerdi), l’actualité du club phocéen est surtout marquée par un autre dossier. En effet, ces dernières semaines, Mourad Boudjellal multiplie les sorties médiatiques au sujet de l’offre de rachat de l’OM, qu’il pilote pour le compte de l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Et alors que Jacques-Henri Eyraud a fermement pris position contre ce projet de rachat, Boudjellal a lâché une petite bombe jeudi sur les ondes de RMC Sport en indiquant qu’il pourrait se retirer du dossier.

« Ce n’est pas le but premier de ma vie »