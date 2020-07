Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un compatriote de Neymar en approche ?

Publié le 25 juillet 2020 à 16h45 par Th.B.

À la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG penserait à Matheus Cunha, attaquant brésilien de 21 ans.

Cet été, le PSG compte bien redessiner les contours de l’effectif de Thomas Tuchel. Des renforts semblent escomptés en défense centrale, au poste de latéral droit, au milieu de terrain et ainsi à la pointe de l’attaque. En effet, avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting pour des raisons contractuelles, le PSG ne pourra compter que sur Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Arnaud Kalimuendo à la position d’attaquant la saison prochaine. Une situation qui déplairait à Leonardo. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 13 juin dernier, le directeur sportif du PSG penserait à injecter du sang neuf dans ce secteur de jeu lors du mercato. Et le dirigeant parisien aurait déjà sa petite idée.

Le PSG en pincerait pour le jeune Matheus Cunha !