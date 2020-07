Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les projets d'Eyraud sérieusement compromis ?

Publié le 25 juillet 2020 à 15h30 par La rédaction

En grande difficulté financière, l’OM doit vendre pour renflouer ses caisses. Mais pour l’heure, le club marseillais peine à vendre ses joueurs et à enregistrer des départs.

La crise du COVID-19 n’a pas arrangé les affaires de l’OM. Le club marseillais accuse un déficit de 100M€ et ne touchera pas l’intégralité des droits TV en raison de l’arrêt de la Ligue 1. Des recettes en moins pour la formation olympienne qui cherche à renflouer ses caisses. Ainsi, l’OM doit vendre pour récolter des liquidités, mais pour l’heure les dirigeants peinent à trouver des accords. Annoncé du côté de l’Angleterre, Morgan Sanson n’a toujours pas trouvé d’accord avec un club et ce, malgré la présence de l’agent Pini Zahavi censé faciliter la vente du milieu de terrain. Disposant d’une belle côte sur le marché, Bouna Sarr aurait quelques touches en Espagne, mais lui aussi peine à trouver une porte de sortie. Concernant, Boubacar Kamara et Maxime Lopez, l’OM verrait d’un bon œil un transfert. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud.

Kamara parti pour rester

Agé de 20 ans, Boubacar Kamara a réalisé des prestations prometteuses dans son club formateur. Le défenseur central aurait suscité l’intérêt de nombreuses équipes européennes notamment du coté de l’Italie. Toutefois, selon les informations de La Provence , le joueur n’aurait aucune intention de quitter Marseille cet été. Le défenseur central a indiqué ce vendredi qu’il comptait disputer la Ligue des champions avec l’OM la saison prochaine : « Tout joueur rêve de jouer la Ligue des Champions. Moi encore plus avec l’OM. Rien que d’entendre la musique ça met des frissons. De la vivre, de voir le Vélodrome plein, d’entendre cette musique et d’y participer c’est magnifique . » La qualification du club pour la compétition européenne complique un peu plus la tâche des dirigeants puisque les joueurs souhaitent la disputer. D’autant plus que selon les informations de La Provence , André Villas-Boas ne voudrait pas se séparer de Boubacar Kamara et voudrait le placer au poste de sentinelle la saison prochaine. Difficile après cela d’imaginer une vente du jeune joueur cet été. Également formé à l’OM, Maxime Lopez pourrait quitter la Canebière.

Le transfert de Lopez loin d’être fait